Covid-19

Task Force espera novo pico de infeções no início de abril

Susy MARTINS As repercussões das férias da Páscoa nas infeções são, por enquanto, uma incógnita para os especialistas da covid-19 no Grão-Ducado.

Os cientistas da Task Force Covid-19 do Luxemburgo prevêem um novo pico de infeções em abril. Nas últimas projeções divulgadas na sexta-feira, 25 de março, os especialistas esperam um pico de infeções no início do mês de abril, com 1.500 novos casos por dia.

No mesmo período é esperado um aumento nas hospitalizações, com os especialistas a apontar cerca de 80 pessoas hospitalizadas em cuidados normais e entre 7 a 20 nos cuidados intensivos.

Os especialistas frisam, no entanto, que os aumentos nas hospitalizações vão depender das faixas etárias onde houver mais casos. E continuam, por isso, a apelar à vacinação das pessoas vulneráveis e para a limitação de contactos sociais nestes casos.

Segundo a Task Force o aumento recente de novos casos no país refletiu-se também no número de hospitalizações que aumentaram ligeiramente nos últimos dias.

Este aumento deve-se à sub-variante da Omicron - BA.2 - muito mais contagiosa - mas também à abolição de praticamente todas as medidas restritivas contra a covid-19 no país.

Desde 11 de março que o CovidCheck e uso obrigatório de máscara foram abolidos no Grão-Ducado em praticamente todos os locais, com exceção dos hospitais, lares. No caso da máscara é apenas obrigatória nos transportes públicos.

As repercussões das férias da Páscoa nas infeções são, por enquanto, uma incógnita, mas, segundo os peritos, as primeiras conclusões apontam que esta variante seja menos perigosa do que as precedentes.



