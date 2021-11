O pior cenário possível, segundo os cientistas, é que as vacinas deixem de funcionar mais cedo do que o previsto, sobretudo se entretanto surgirem novas variantes. Atualmente, 100% dos casos no Luxemburgo devem-se à variante Delta.

Pandemia

Task Force Covid-19. Cientistas temem aumento exponencial de casos no Luxemburgo

Susy MARTINS O pior cenário possível, segundo os cientistas, é que as vacinas deixem de funcionar mais cedo do que o previsto, sobretudo se entretanto surgirem novas variantes. Atualmente, 100% dos casos no Luxemburgo devem-se à variante Delta.

A situação pandémica tem-se agravado no Luxemburgo e as projeções apontam para um crescimento exponencial de novos casos nas próximas semanas. Esta é a conclusão do último relatório da Task Force Covid-19, publicado na sexta-feira.

Atualmente, o país regista um ligeiro aumento de casos diários com uma média de 227 casos diários (eram 206 na semana anterior), o que segundo os cientistas aponta para uma evolução exponencial. Também a média semanal das hospitalizações tem aumentado, passando de 28,7 casos diários para os 36,7 intermanentos/dia.

As projeções da Task-Force indicam que no mês de janeiro se possa chegar a 60 hospitalizações nos cuidados de saúde normais e a 25 internamentos nas unidades de cuidados intensivos. Indicadores que levam os cientistas a reiterar a importância de respeitar as medidas de segurança e de higiene, até que se atinja a imunidade de grupo.

