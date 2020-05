Companhia aérea admite que um dos cenários é a redução de 63% dos voos do aeroporto de Sá Carneiro, mas refere que é apenas uma das hipóteses em cima da mesa.

TAP diz que redução de voos no Porto ainda não foi decidida

Redação Companhia aérea admite que um dos cenários é a redução de 63% dos voos do aeroporto de Sá Carneiro, mas refere que é apenas uma das hipóteses em cima da mesa.

A TAP ainda não decidiu quais os voos que vai reduzir no Porto, mas garante que a retoma da atividade irá afetar tanto os aeroportos Francisco São Carneiro, no Porto, como o Humberto Delgado, em Lisboa.

Ontem, 1 de maio, o JN noticiava que o reinício da atividade da companhia aérea portuguesa iria ser feito com 71 rotas a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Nessa fase, o Porto seria a origem apenas dos voos com destino a Lisboa, Funchal e Nova Iorque - uma redução de 63% no número de voos realizados no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

TAP deverá cortar voos entre Porto e Luxemburgo Prevê-se uma redução de 63% dos voos com origem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro

Este sábado, o mesmo jornal adianta que esse plano de retoma da TAP, que deverá voltar a voar a partir de 18 de maio, está ainda em fase de apreciação, sendo "apenas um documento de trabalho". No entanto, a companhia admite que esse é um de vários cenários que podem acontecer.

Para já, ainda "não há decisões", afirma fonte oficial da companhia aérea portuguesa citada pela edição de hoje do JN, acrescentando que "há vários documentos de trabalho, que apresentam diferentes cenários do que poderá acontecer". "São tudo hipóteses", conclui a mesma fonte.

Caso se confirme o cenário de redução de 63% dos voos no aeroporto de Sá Carneiro, ficariam de fora as rotas que uniam o Porto a várias cidades com ligação às comunidades portuguesas como Luxemburgo, Genevé, São Paulo, Zurique ou Rio de Janeiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.