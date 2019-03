A 1 de maio é também o dia em que entram em vigor os aumentos sobre o imposto sobre os combustíveis.

Tampões e pensos higiénicos mais baratos a partir de 1 de maio

Os tampões e pensos higiénicos vão ter o preço reduzido a partir de 1 de maio. Isto porque estes produtos vão passar a ter uma taxa super-reduzida de IVA: esta passa dos atuais 17% para os 3%.

A medida já tinha sido anunciada pelo ministro das Finanças durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2019 (OE/19), mas a data a partir da qual será aplicada, foi agora concretizada pelo porta-voz do Ministério em declarações ao L’Essentiel.

O responsável explica que a redução abrange os pensos higiénicos, os tampões, os protege-slips, os copos mentruais e todo o tipo de dispositivo de proteção e higiene feminina.

E quanto vai esta medida custar aos cofres do Estado? Segundo o Ministério, terá um impacto de cerca de 500 mil euros.

A 1 de maio é também o dia em que entram em vigor os aumentos sobre o imposto sobre os combustíveis. O OE/19 prevê a subida de um cêntimo no imposto aplicado à gasolina e de dois cêntimos no imposto sobre o gasóleo.