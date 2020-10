Syvicol pede mais apoio financeiro para os municípios

A Syvicol reúne-se esta quinta-feira com o Governo para pedir mais apoio financeiro aos municípios.

Michèle GANTENBEIN A Syvicol reúne-se esta quinta-feira com o Governo para pedir mais apoio financeiro aos municípios.

A Syvicol tem uma visão positiva da reforma planeada para o Pacto de Habitação mas "identificou fragilidades que tornam a implementação difícil, ou mesmo impossível", explicou o presidente Emile Eicher em entrevista ao Luxemburger Wort.



Esta quinta-feira, a Syvicol - Sindicato das cidades e municípios luxemburgueses - encontra-se com o governo no Castelo de Senningen para uma sessão de duas horas. Além de exigir uma simplificação geral dos procedimentos, vai ser discutido também a aplicação do Pacto de Habitação nas finanças municipais.

Com os municípios a perder receitas devido à pandemia, a Syvicol reivindica um maior suporte financeiro do Governo. "Em vez de aumentar os subsídios existentes em apenas 3 ou 5%, estamos a pedir que adapte a base de cálculo dos subsídios à realidade", diz Eicher.

Para assegurar uma maior liquidez dos municípios, o presidente da Syvicol sugere que Estado deveria aliviar as autarquias dos pagamentos fixos em tempos normais, sugere o presidente da Syvicol. Eicher exemplifica com o dinheiro que os municípios têm de pagar aos sindicatos de esgotos - dinheiro que é depois acumulado num fundo.

A Syvicol vai pedir também a prorrogação do prazo dos pedidos de subsídios para a construção de estações de tratamento de águas residuais. "Os custos da modernização técnica das estações de tratamento de águas residuais aumentaram exponencialmente e estão a consumir os recursos financeiros dos municípios", diz Eicher. Desta forma, o presidente do organismo apela ao "adiamento" de tais projetos sem que haja uma perda dos subsídios.

Procedimentos demorados

Em relação à simplicação de processos, está em causa o Plano de Desenvolvimento Parcial (PDP) e os atrasos que se conhecem. No contexto de um PDP, segundo a lei, uma imobiliária deve transferir entre dez e 30% do valor do terreno ou apartamentos para o município ou para o Estado a preço de custo. Ou seja, parte do terreno ou apartamentos será propriedade do setor público.

Nessa venda, um dos problemas surge quando é necessário aumentar a densidade do edifício. "Como a densidade de construção é fixa no PDP, uma mudança na densidade significa automaticamente uma mudança nesse PDP ", diz Eicher. As mudanças no PDP são laboriosas, demoradas "e custam dinheiro", salienta. O Syvicol apela, portanto, a uma simplificação dos procedimentos PDP na lei municipal.

Qual é o preço de custo?

Outro problema: a definição do preço de custo. A imobiliária só pode iniciar a venda depois de assinar um acordo com o município. Este último deverá indicar o preço a que a imobiliária irá transferir os apartamentos para o município. "Mas o preço final não pode ser determinado nesta fase inicial", diz o presidente da Syvicol. O preço real só será determinado mais tarde e depende de muitos factores - por exemplo, que problemas surgem durante a fase de construção ou se as empresas vão à falência. A duração da fase de construção também desempenha um papel. "Se a construção se estender por vários anos, é óbvio que o preço vai mudar", disse Eicher.

Além disso, de acordo com o Syvicol, deve ficar claro que a proporção de habitações que se tornam propriedade pública se relaciona apenas com a área que pode ser construída, e que isto será consagrado na lei.

Uma das outras fragilidades apontadas é a habitação de baixo custo no Grão- Ducado. Na capital, um apartamento de venda que está 30 ou 40 por cento abaixo do valor de mercado ainda é inacessível para muitas pessoas - devido aos preços elevados dos terrenos. "O Ministro da Habitação está plenamente consciente do problema", diz Eicher. Está prevista uma outra reunião entre o ministro da Habitação, Henri Kox, e a Syvicol sobre este ponto em particular.

