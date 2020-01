Foi uma ausência de pouca dura.

Sylvie Mischel está de regresso ao comité nacional do ADR

Susy MARTINS

Sylvie Mischel foi reeleita presidente da secção das mulheres do ADR. Está assim de regresso à liderança daquela secção menos de um mês após ter sido afastada e por consequência volta também a fazer parte do comité nacional do ADR.

A eleição realizou-se esta segunda-feira durante o congresso feminino do partido e assim sendo Sylvie Mischel regressa ao comité nacional e executivo do ADR.

Mischel demitiu-se a 9 de dezembro do cargo de vice-presidente do partido ADR, na sequência da polémica gerada nas redes sociais, nas quais a nacionalista foi acusada de racismo.

Na origem da polémica estiveram comentários de Mischel a uma publicação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, no Facebook. Na publicação Asselborn aparecia no meio de um grupo de 40 refugiados do Níger e que foram acolhidos no Grão-Ducado.

A reação de Sylvie Mischel indignou o país ao comentar que se tratava do “primeiro cartaz eleitoral socialista para 2023”, acrescentando que no “Luxemburgo também há muita miséria e que chegou a hora de fazer o país voltar ao que era”.

O partido ADR distanciou-se na altura desses comentários nas redes sociais.

Após a demissão no mês de dezembro, Sylvie Mischel voltou ontem a ser eleita presidente da secção das mulheres do ADR, integrando novamente o comité nacional.