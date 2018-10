Foi o candidato mais jovem eleito nas legislativas de domingo, é co-fundador do Partido Pirata e, agora, vai inaugurar a sua bancada parlamentar. Aos 29 anos – nove depois de ter ajudado a criar o partido que lidera –, Sven Clement vai sentar-se pela primeira vez no Parlamento enquanto deputado.

Sven Clement: "Queremos fazer uma oposição credível e construtiva"

Ouvido pela Rádio Latina no rescaldo das eleições, Sven Clement justificou a obtenção dos dois primeiros mandatos do Partido Pirata com o programa do partido e com o facto de ter havido uma vontade de eleger "verdadeiros cidadãos".



Na política, foi candidato pela primeira vez nas eleições legislativas de 2013 e depois nas comunais do ano passado. Agora, juntamente com Marc Goergen, vai inaugurar a bancada parlamentar do Partido Pirata, que no domingo obteve mais do dobro dos votos alcançados há cinco anos. Mesmo assim, entre risos, Clément adianta que não foi contactado por outros partidos para entrar numa coligação.





Quanto às prioridades, o partido quer apostar em temas como habitação e mobilidade e, acima de tudo, "fazer uma oposição credível e construtiva". A revisão do sistema eleitoral é outra das principais reivindicações dos 'piratas'.



Ouça aqui as declarações do presidente dos Piratas.



