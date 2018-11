Piratas elogiam as intenções expressas pelos governo em matérias como o aumento do salário mínimo e a gratuitidade dos transportes públicos, que sublinham que faziam também parte do seu programa.

Sven Clement (Partido Pirata): "É fundamental que o Governo cumpra"

Do lado do Partido Pirata, Sven Clement referiu: " De uma forma global, as medidas apresentadas hoje pela coligação são positivas. Aliás, o aumento do salário mínimo e os transportes grátis são medidas que já faziam parte das nossas reivindicações há muito tempo. Mas uma coisa é anunciar as medidas que pretendem implementar e outra é transformá-las em atos. É fundamental que o Governo assuma e cumpra na íntegra".