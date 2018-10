Com mais do dobro dos votos obtidos em 2013 e dois deputados eleitos, um pelo Centro e outro pelo Sul, o Partido dos Piratas foi um dos grandes vencedores das legislativas. O presidente dos Piratas confessa-se surpreso, mas convencido de que o partido estará à altura do desafio.

Sven Clement: “Não somos políticos de profissão, mas por paixão”

Com mais do dobro dos votos obtidos em 2013 e dois deputados eleitos, um pelo Centro e outro pelo Sul, o Partido dos Piratas foi um dos grandes vencedores das legislativas. O presidente dos Piratas confessa-se surpreso, mas convencido de que o partido estará à altura do desafio.

“Hoje é um dia histórico para nós. Na primeira vez que participámos nas eleições legislativas, em 2013, conseguimos 2,94% dos sufrágios e agora 6,45%. É mais que o dobro! É um um excelente resultado, uma enorme satisfação e uma recompensa para o trabalho de todos”, congratula-se Sven Clement, presidente do Partido dos Piratas.



“Com um deputado eleito pela circunscrição Centro e outro pela Sul, o nosso partido instala-se definitivamente no panorama político luxemburguês, algo que, confesso, não esperava para já. Acreditávamos que poderíamos subir, mas não de forma tão representativa”, confessa. Os resultados foram amplamente festejados na sede do partido, em Kopstal, pelos membros do partido, mas os eleitores não foram esquecidos pelo presidente: “Queremos agradecer às pessoas que votaram no nosso partido e pela confiança que depositaram em nós. Saliento o enorme trabalho efetuado por parte de todos no partido, na rua, e um pouco por todo o lado. A forma como conseguimos transmitir as nossas ideias e convicções aos eleitores recompensou a nossa estratégia de proximidade. Por outro lado, estamos conscientes das responsabilidades que teremos no futuro. Como somos a favor da transparência, queremos colocar as nossas ideias em prática sem defraudar ninguém”, assume.



Fundado em 2009, o Partido dos Piratas é bastante recente no panorâmico político grão-ducal, algo que parece não preocupar o jovem líder de apenas 29 anos: “É verdade, o nosso partido é jovem e constituído por muita juventude, algo que considero extremamente positivo. O Luxemburgo é um país com gente de todas as idades e reúne muitas culturas. Os jovens são os que compreendem melhor os desafios dessa multiculturalidade. É importante discutir temas como nacionalidade e identidade. Temos de encontrar soluções pragmáticas e ajustadas para integrar todos da melhor forma no país e para que possamos viver em harmonia. O nosso slogan é ’um Luxemburgo justo e moderno para todos’. Se falamos de justiça e modernidade, ser jovem é uma vantagem para se poder ver mais longe e trazer sangue novo à sociedade”, enfatiza.



E prossegue: “Uma das nossas principais prioridades é que todos possam ter uma vida digna. Trabalho, salário, educação e habitação são fundamentais, mas que todos possam assumir as suas responsabilidades perante a sociedade é também muito importante. Muitos jovens debatem-se com estes e outros problemas, mas os idosos também”, explica Clement, que recorda os seus primeiros passos na política.



“Quando fundámos o partido tínhamos todos entre 20 e 22 anos, com as cabeças cheias de ideias a fervilhar, mas sem a menor ideia dos desafios que teríamos pela frente e com os quais nos deparamos agora. Por isso, apesar dos meus 29 anos, já tenho cabelos brancos [risos]. Com o tempo fomos amadurecendo, ganhando experiência e traquejo para podermos responder à altura das exigências. O facto de sermos jovens permite-nos ter uma outra abordagem sobre os problemas com que a sociedade se debate. Não somos políticos de profissão, mas por paixão. E isso permite-nos ter uma visão diferente das coisas. Enquanto alguns partidos mais conservadores pretendem manter os mandatos, nós temos a ambição de conquistá-los, como acabou por acontecer”, esclarece.



Sobre a juventude e multiculturalidade que impera entre os Piratas, Sven é perentório: “Todos os membros, lusófonos e de outras nacionalidades, têm contribuído de forma importante para o crescimento do nosso partido. Somos todos uma família e não os quero perder por nada. A juventude, a irreverência e a multiculturalidade são grande parte da nossa força”, remata.



Á. Cruz