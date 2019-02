Presidência passa a ser desempenhada por dois porta-vozes. Clement nomeado presidente honorário.

Sven Clement deixa de ser presidente do Partido Pirata

Sven Clement deixou este sábado de ser o presidente do Partido Pirata que passa a ser dirigido por dois porta-vozes, Marie-Paul Dondelinger e Starsky Flor, nos próximos dois anos, conforme decisão adotada pelo congresso esta manhã. Marc Goergen, eleito deputado nas últimas legislativas tal como Clement, mantém o posto de secretário-geral, enquanto o anterior líder e fundador passa a ser presidente honorário.

De acordo com o Luxemburger Wort, as secções locais do partido passam a ser dirigidas por coordenadores em função de "estruturas menos hierarquizadas", como classificou Goergen.

Entretanto, o congresso nacional serviu também para a indicação dos seis candidatos aos lugares no Parlamento Europeu nas eleições do próximo dia 26 de maio: Marie-Paul Dondelinger, Starsky Flor, Daniel Frères, Christian Welter, Chris Bernard e Lucia Kunakova. "Se tudo correr bem, podemos colocar em breve um elemento do partido no Parlamento Europeu", afirmou Clement no discurso de abertura do congresso.







