O presidente e deputado do Partido Pirata considera que os casos começam a multiplicar-se no país e que poderão ser apenas a ponta do icebergue.

Luxemburgo 2 min.

Sven Clement apresenta queixa no Ministério Público sobre casos de vacinação indevida

Susy MARTINS O presidente e deputado do Partido Pirata considera que os casos começam a multiplicar-se no país e que poderão ser apenas a ponta do icebergue.

O presidente do Partido Pirata, Sven Clement, apresentou esta terça-feira uma queixa no Ministério Público no âmbito dos casos recentes de vacinação indevida contra a covid-19 no país. Segundo Sven Clement, há cada vez mais casos de pessoas que tomaram a vacina indevidamente no Luxemburgo ao mesmo tempo em que milhares de trabalhadores dos lares e hospitais, como empregados de limpeza e cozinheiros, continuam à espera do medicamento.

Na carta enviada ao Ministério Público, o deputado qualifica essa atitude de "inadmissível". A queixa surge no mesmo dia em que se soube que o antigo ministro do DP Henri Grethen foi vacinado antes do tempo, mais um para somar a outros que têm vindo a público recentemente.

O presidente e deputado do Partido Pirata considera, assim, que os casos começam a multiplicar-se no país e que poderão ser apenas a ponta do icebergue. E questiona a legalidade destes comportamentos que na sua opinião podem constituir crime ou delito.

O primeiro caso de vacinação indevida contra a covid-19 no Grão-Ducado aconteceu nos Hospitais Robert Schuman (HRS), onde o presidente e os dois vice-presidentes do conselho de administração foram vacinados no início da primeira fase da campanha de vacinação. O processo aconteceu mesmo apesar de o Ministério da Saúde ter dado a indicação de que os membros dos conselhos de administração só deveriam ser vacinados no final da segunda etapa, a menos que fossem profissionais de saúde no ativo.

Poucos dias depois soube-se também que o Hospital do Norte apresentou uma queixa por alegadas irregularidades internas no processo de vacinação. E, mais recentemente, esta segunda-feira ficou-se a saber que Henri Grethen, antigo ministro do DP e atual presidente do grupo "Hospices civils de la ville de Luxembourg", também usufruiu de uma vacina contra a covid-19 antes do tempo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.