Suspeitos de assalto violento na capital estão em fuga

As autoridades pedem ajuda para identificar os assaltantes.

Apesar do confinamento ter reduzido substancialmente os assaltos e a criminalidade no Grão-Ducado, há excepções. De acordo com o boletim das autoridades luxemburguesas, um homem foi assaltado com violência na Rue de Congrégation, no centro da capital pouco antes das 14h.

Surpreendido por trás, o homem foi agarrado por um dos assaltantes enquanto outro lhe arrancou o relógio do pulso. A dupla pôs-se imediatamente em fuga. Assim que a vítima apresentou queixa, as autoridades lançaram uma caça ao homem. Abriram, inclusivamente a linha 244401000 para receber "qualquer informação útil" sobre os suspeitos.

Segundo o relato da vítima terão entre 25 e 30 anos. De estatura "normal", um dos assaltantes estava "vestido com jeans de cor clara, camisola com capuz azul, boné de basebol azul e sapatilhas pretas", o outro, mais magro, terá o cabelo escuro e ligeiramente comprido e estaria vestido com roupa desportiva.

