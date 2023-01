Suspeito em fuga após assalto a joalharia em Differdange

Polícia divulga retrato-robot Homem que esfaqueou taxista continua a monte

A polícia grã-ducal divulgou esta quarta-feira o retrato-robot do homem que terá esfaqueado um motorista de táxi na cidade do Luxemburgo. O caso teve lugar na terça-feira 27 de Janeiro à meia-noite no quarteirão Kaltreis, perto de Bonnevoie. A polícia continua à procura do suposto agressor.