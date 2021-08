A Polícia capturou esta manhã um suspeito de ter agredido com vários golpes um conhecido que foi ontem hospitalizado em estado grave.

Suspeito detido

Kirchberg. Discussão acaba com um ferido grave no hospital

Redação A Polícia capturou esta manhã um suspeito de ter agredido com vários golpes um conhecido que foi ontem hospitalizado em estado grave.

Tudo terá começado com uma discussão entre dois conhecidos na paragem do tram Pont Grande-Duchesse Charlotte, em Kirchberg, cerca das 00h40 de segunda feira.

De acordo com o relatório da Polícia do Luxemburgo, os dois indivíduos discutiram e um deles terá partido para a agressão física, de tal modo violenta que deixou a vítima gravemente ferida. Foi hospitalizada e foi dado o alarme à polícia.

Vários condutores apanhados a conduzir alcoolizados este fim de semana Uma mulher alcoolizada foi também detida, no sábado, por estar a causar desacatos e desobedecer aos agentes.

A vítima deu entrada no hospital de Kirchberg com vários cortes com gravidade, indica o relatório policial. A unidade especial da polícia iniciou de imediato buscas ao paradeiro do agressor que foi encontrado em Strassen, ao final desta manhã, de terça-feira. O suspeito foi presente ao juiz esta tarde.

