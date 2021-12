A variante Omicron parece ser mais transmissível do que a variante Delta, apresentando sintomas mais leves, mas parece tornar as vacinas menos eficazes, disse a OMS no domingo.

Covid-19

Suspeito de primeiro caso da variante Omicron no Luxemburgo

Susy MARTINS A variante Omicron parece ser mais transmissível do que a variante Delta, apresentando sintomas mais leves, mas parece tornar as vacinas menos eficazes, disse a OMS no domingo.

As autoridades sanitárias do Grão-Ducado suspeitam de um caso positivo de variante Ómicron no país. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo virologista da Direção da Saúde, Thomas Dentzer, à RTL. A confirmar-se será o primeiro caso da Ómicron detetado no Luxemburgo.

O médico sublinha que o caso suspeito deverá ser confirmado entre segunda e terça-feira, depois de concluídas análises complementares. A variante Omicron do novo coronavírus que causa a covid-19 parece ser mais transmissível do que a variante Delta, apresentando sintomas mais leves, mas parece tornar as vacinas menos eficazes. As conclusões, ainda que parciais, foram divulgadas no domingo pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nas declarações à RTL, o virologista da Direção da Saúde defende, contudo, que a vacina de reforço "parece proteger bem contra a nova variante", que foi detetada há algumas semanas na África do Sul.

Primeiro caso de Omicron associado ao Luxemburgo é de estudante que vive na Bélgica Um estudante luxemburguês que vive em Bruxelas acusou positivo para a nova variante. Até esta quarta-feira não havia qualquer caso da Omicron detetado em solo luxemburguês, garante o LNS.

Na semana passada, um caso de Omicron foi associado ao Luxemburgo: um estudante luxemburguês que vive em Bruxelas e que deu positivo para a nova variante.



