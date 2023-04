O Ministério Público abriu uma investigação à instituição, avançou o Reporter.lu.

Suspeita de irregularidades no Luxembourg Science Center

A justiça luxemburguesa abriu uma investigação preliminar ao Luxembourg Science Center (LSC), centro de investigação sediado em Differdange, por alegadas irregularidades e práticas fiscais de caráter duvidoso.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Reporter.lu e confirmada ao Luxemburger Wort pelo gabinete de comunicação do Ministério Público (MP).

O centro de investigação recebeu financiamento do Ministério da Educação, no valor de 21 milhões de euros, desde a sua abertura em 2017. O LSC é composto por várias estações experimentais, que permitem aos visitantes explorar as características dos vários materiais de forma didática e pedagógica.

O Wort recorda que o diretor do Luxembourg Science Center, Nicholas Didier, é também o diretor da empresa GGM11, que produz as estações experimentais para a instituição.

Após ser noticiado o inquérito, o partido ADR pediu ao ministro da Educação, Claude Meisch (DP) uma reunião conjunta com as comissões da educação e do controlo do orçamento. Segundo Diane Adehm (CSV), presidente desta última, o encontro está marcado para 19 de abril. O ministro da Educação pediu a intervenção da Inspeção das Finanças.

