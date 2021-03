COPAS critica critérios de vacinação assentes no tipo de contrato e não na função, que deixam trabalhadores externos, como o pessoal das limpezas, de fora da lista de prioritários.

Luxemburgo 2 min.

Surtos. Lares questionam exclusão de funcionários das prioridades de vacinação

A federação que representa os lares de idosos, COPAS, critica a exclusão de funcionários essenciais ao funcionamento das estruturas da lista de prioritários de vacinação, numa altura em que se assistem a surtos mortais de covid-19 em residências de terceira idade.

Num comunicado enviado, esta quarta-feira, às redações, o organismo afirma que os lares que representa têm seguido "rigorosamente as recomendações oficiais desde o início da pandemia e a proteção dos seus clientes como pessoas vulneráveis continua a ser a sua principal preocupação", rejeitando que o aparecimento de surtos se deva a falhas nesse cumprimento ou na utilização material de proteção individual.

Segundo a COPAS, o problema está na dificuldade de rastrear a origem dos surtos, considerando a quantidade de funcionários externos que trabalham direta ou indiretamente com os lares e, por isso, a federação critica o critério de priorização do Governo no que se refere à administração da vacina nos trabalhadores dos lares de idosos.

"Já em dezembro de 2020 a COPAS questionava a decisão de não vacinar como prioridade os trabalhadores externos que frequentam regularmente as estruturas. Isto inclui pessoal de limpeza, pessoal de restauração, cabeleireiros, fisioterapeutas, quiropodistas ou mesmo capelães. O governo preferiu basear a sua decisão no estatuto da pessoa (empregado ou subcontratado) e não na sua função (contacto administrativo ou direto), o que nos levou à situação em que nos encontramos: foi solicitado que o pessoal administrativo fosse vacinado, enquanto o pessoal de limpeza subcontratado, que está em contacto diário com os residentes, foi excluído", critica a federação no comunicado.

A COPAS contesta também que as estruturas que prestam apoio domiciliário a uma população com um perfil de risco semelhante à dos lares de idosos não tenham sido incluídas nos alvos prioritários das vacinas contra a covid-19.

Com as notícias recentes de tromboses associadas à vacina da AstraZeneca, a federação nota ainda que tem havido uma relutância crescente na aceitação de ser vacinado, apelando a que a vacinação seja feita no local onde os funcionários trabalham, onde se tem verificado que o incentivo para a toma das vacinas é maior.

A COPAS queixa-se ainda do facto de não ter acesso à informação sobre quais os membros do pessoal que já receberam efetivamente a vacina, dada a externalização de algumas funções.

