Surtos de covid-19 chegam a mais dois lares de idosos

Depois do lar de Niederkorn, foram detetados surtos de covid-19 em Rodange e Bofferdingen,

Há pelo menos treze idosos infetados nos lares luxemburgueses, nomeadamente em Rodange e Bofferdingen. Quem o confirmou foi a própria ministra da Família, Corinne Cahen, em declarações à rádio 100.7 neste sábado. Depois de terem sido identicado 90 casos positivos no lar "Um Lauterbann" em Nierderkorn, as autoridades luxemburguesas foram confrontadas com novos surtos.

Quando questionada, Corinne Cahen confirmou doze casos positivos em Rodange no sábado. Em Bofferdingen, uma pessoa que estava em cuidados paliativos acabou por morrer depois de ser infetada. Nas contas da 100.7 escreve há atualmente 16 casos em Rodange e 20 em Bofferdingen.

No início de fevereiro, a casa de repouso Ste. Elisabeth am Park detetou mais de 80 casos na capital - com 41 residentes e 40 funcionários. Oito pessoas morreram.

Entretanto continua a campanha de vacinação. No asilo "Am Park", todos os residentes receberam a segunda dose da vacina na sexta-feira, com exceção dos que testaram positivo para a covid-19. Este procedimento também foi seguido na casa de repouso "Um Lauterbann".

