Um "número elevado de casos" foi registado na escola primária francesa na semana passada, informa o Ministério da Saúde.

Pandemia

Surto covid infeta 72 crianças na escola de Vauban

A escola primária do Grupo Vauban Escola e Liceu francês do Luxemburgo foi afetada por um surto de covid-19 tendo 72 crianças testado positivo à infeção pelo SARS-CoV-2, entre os dias 13 e 19 de dezembro, divulgou o Ministério da Saúde.

Um "número elevado de casos", como reconhece este ministério que obrigou a adotar dispositivos sanitários em 28 classes da escola, como informa no balanço semanal sobre a situação da pandemia no Luxemburgo.

Na maioria das salas foi acionado a situação de cenários 1 e 2, com um ou dois casos positivos por turma, mas em nove classes foi adotado o cenário 3, acionado quando surgem entre três a cinco infeções por sala, refere o relatório do Ministério da Saúde divulgado na quarta-feira. "Dez dos casos positivos não tiveram repercussão no funcionamento das classes", adianta.

Luxemburgo. Crianças dos 5 aos 11 anos podem ser vacinadas a partir de hoje A vacina para as crianças está disponível nos centros de vacinação Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck e os menores têm de ir acompanhados pelos pais ou um representante legal.

Entre todas as faixas etárias da população, o maior aumento de casos ocorreu nas idades entre os 0-14 anos, com mais 16% de infeções do que na semana anterior. Esta é uma tendência que se tem verificado nas últimas semanas. A nível geral, entre os dias 13 e 19 de setembro registaram-se um total de 2.727 novas infeções no Luxemburgo, mais cinco por cento do que na semana precedente.

A maioria dos internamentos são de doentes não vacinados completamente. Nos cuidados intensivos 16 das 28 pessoas internadas não tinham sido vacinadas, ou seja, 72,2% do total de doentes covid-19 nestas unidades críticas.





