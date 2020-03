Divisórias entre caixas e clientes, distâncias de segurança, máscaras e outro equipamento de proteção já começam a estar presentes na maioria das grandes superfícies.

Luxemburgo 5

Supermercados já estão a aplicar normas de segurança, diz OGBL

Divisórias entre caixas e clientes, distâncias de segurança, máscaras e outro equipamento de proteção já começam a estar presentes na maioria das grandes superfícies.

A maioria dos supermercados já está a aplicar as medidas de segurança contra a Covid-19. A garantia é dada pelos próprios sindicatos.

Na sua página de Facebook, David Angel, secretário central do Comércio da OGBL, congratulou-se com as ações adotadas pelas grandes superfícies para garantir a segurança dos trabalhadores, numa altura em que as iniciativas governamentais para conter o novo coronavírus se tornam mais restritivas e levam a uma corrida das pessoas a estes estabelecimentos, tornando-os potencialmente mais perigosos para a propagação da doença e expondo os que lá trabalham a riscos maiores.

"Máscaras para os funcionários das caixas, luvas, marcações de piso, rastreio de entradas, instruções ao cliente, protecção das caixas, medição diária da temperatura do pessoal: as empresas compreenderam a importância das medidas de protecção", diz o dirigente sindical na mensagem.

5 Facebook David Angel, OGBL

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Facebook David Angel, OGBL Facebook David Angel, OGBL Facebook David Angel, OGBL Facebook David Angel, OGBL Facebook David Angel, OGBL

No sábado, David Angel tinha detalhado ao Contacto o conjunto de ações que era necessário os supermercados tomarem com urgência para protegerem os seus trabalhadores, e também os clientes, do Covid-19.

Enquanto as medidas não forem "implementadas em todo o lado", a central sindical apela aos clientes que mantenham "as distâncias de segurança" e sigam "as instruções dadas pelos sinais e pelas autoridades".

"Lave as mãos antes e depois de ir às compras, seja paciente e acima de tudo respeite o pessoal que faz horas extraordinárias há vários dias, expondo-se a riscos e dando tudo de si para que possa fazer as suas compras", apela David Angel.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.