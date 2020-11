Novas e melhores ligações para todo o território do Luxemburgo e fronteiras. É este o plano do Governo para os próximos anos.

"Superbus" vai ligar França a Esch-sur-Alzette

Ana Patrícia CARDOSO Novas e melhores ligações para todo o território do Luxemburgo e fronteiras. É este o plano do Governo para os próximos anos.

Com os olhos posto no futuro, François Bausch, ministro da Mobilidade e Obras Públicas, e Georges Mischo, burgomestre de Esch-sur-Alzette, apresentaram esta quarta-feira o conceito de um autocarro transfronteiriço de alta velocidade, um "superbus", que liga Haute Vallée à cidade luxemburguesa.



O tempo reduzido de viagem deste "superbus" será "garantido por um direito de passagem exclusivo através da zona de resíduos de Esch-sur-Alzette, por uma redução substancial do tráfego em frente à estação ferroviária de Esch-sur-Alzette e por um direito de passagem exclusivo com base na atua ligação ferroviária para Audun", pode ler-se em comunicado de imprensa.

O serviço do "superbus" terá um frequência de cinco minutos no corredor especial para os autocarros, e vai garantir ligações com todos os comboios da estação de Esch e com todos os elétricos de alta velocidade que saem dos terrenos baldios de Esch-Schifflange", lê-se ainda.



Elétrico de alta velocidade vai ligar Luxemburgo a Esch, mas não só Até 2030 os dois principais centros de atividade do Luxemburgo deverão estar ligados por um elétrico de alta velocidade, pistas para carros partilhados e uma ciclovia.

O ministro e o burgomestre declararam que o projeto será uma oferta de mobilidade multimodal particularmente atrativa" mas também "como uma condição necessária para o desenvolvimento urbano de ambos os lados da fronteira. O calendário para a implementação do projeto "vai depender em particular das conversações entre François Bausch e os líderes políticos franceses".





