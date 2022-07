O calor deverá fazer-se sentir especialmente a partir do início da tarde.

Meteorologia

Sul do Luxemburgo em alerta amarelo este domingo

Redação

A vaga de calor extremo parece já ter passado, mas este domingo será mais um dia quente no Grão-Ducado.

O MeteoLux colocou o sul do país em alerta amarelo entre as 14h e as 20h devido às temperaturas elevadas previstas.

Os termómetros deverão chegar aos 32ºC esta tarde, mas voltarão a descer durante a semana, de acordo com o instituto de meteorologia. Esperam-se, mesmo, aguaceiros ligeiros na segunda-feira.

A partir de terça-feira, as temperaturas voltam a cair para 23ºC, tornando a subir no final da semana.

