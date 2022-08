Os termómetros deverão chegar aos 32°C.

Meteolux

Sul do Luxemburgo em alerta amarelo esta terça-feira

Susy MARTINS

A vaga de calor continua no Luxemburgo, com a previsão de uma terça-feira quente.

O Meteolux colocou o sul do país em alerta amarelo entre as 13:00 e as 19:00 de amanhã devido às temperaturas elevadas previstas.

Os termómetros deverão chegar aos 32°C.

Temperaturas semelhantes deverão manter-se ao longo de toda a semana.



