É comemorado esta terça feira o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A efeméride foi criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de prevenir o ato do suicídio, através da adoção de estratégias pelos respetivos governos.

Suicídio: “Um minuto de escuta pode salvar uma vida”

Hoje realizam-se cerca de 600 atividades em 70 países para se conseguir salvar vidas. No entanto, no caso concreto do Luxemburgo, as jornadas nacionais de prevenção do suicídio só têm lugar de 8 a 10 de outubro ( www.prevention-suicide.lu ).

A Liga Luxemburguesa de Higiene Mental é uma das entidades envolvidas nesta iniciativa e fornece todo o tipo de informações suplementares, sobre esta temática, através do telefone 45 55 33.

“Um minuto de atenção pode salvar uma vida”, é o mote da liga, que sublinha a importância que qualquer um de nós pode ter na atenção prestada a alguém com ideias suicidas, sobretudo na escuta, no sentido de o demover dessa decisão irreversível.

Todos os anos morrem cerca de 800.000 pessoas de suicídio no mundo, ou seja, cerca de uma morte a cada 40 segundos. No Luxemburgo o número anual de suicídios oscila entre 60 e 70, segundo as estatísticas.

Paralelamente a isso, ocorrem entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. Por cada pessoa que morre, outras vinte tentam matar-se.

A OMS estima que o suicídio é a 13ª causa de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos até aos 35 anos.

A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres.

Vale a pena lembrar que este é um problema de saúde pública e resulta de vários fatores problemáticos na história de vida da pessoa que opta por esse desfecho dramático.

O Luxemburgo tem um plano nacional de prevenção do suicídio, válido entre 2015 e 2019, com 33 ações concretas em curso. O principal objetivo é combater as causas e as consequências do suicídio e reduzir o número de tentativas e de óbitos.

Avelino Gomes