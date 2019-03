Entre 2007 e 2016 houve 131 casos na faixa etária dos 50 aos 59 anos, segundo dados revelados pelo ministro da Saúde no Parlamento.

Suicídio no Grão-Ducado atinge mais pessoas acima dos 50 anos

Entre 2007 e 2016 houve 131 casos na faixa etária dos 50 aos 59 anos, segundo dados revelados pelo ministro da Saúde no Parlamento.

A taxa de suicídio no Luxemburgo é mais elevada entre as pessoas acima dos 50 anos, de acordo com a resposta do ministro da Saúde, Étienne Schneider, a perguntas parlamentares colocadas pela deputada Françoise Hetto-Gaasch: se o número de suicídios de jovens está a aumentar, se existem estatísticas nos últimos dez anos e acerca das idades afetadas. A faixa etária entre os 50 e os 59 anos é a que apresenta mais casos nas estatísticas (nove em 2016, 12 no ano anterior contra dois e sete relativos à faixa entre os 20 e os 29 anos), tendo registado 131 casos de 2007 a 2016, período a que reportam as estatísticas conhecidas.

De acordo com os dados revelados por Schneider, a segunda faixa etária com mais suicídios no referido período foi a dos 40 aos 49 anos (129), seguindo-se 30-39 (88 casos), 60-69 (78) e 70-79 (67). Só depois surgem a faixa etária dos 20 aos 29 anos (48 casos), mais de 80 (37) e abaixo dos 20 anos (15 casos).



Em 2016 houve 45 mortes "por lesões autoinfligidas", enquanto nos anos anteriores se registaram 65 e 75 casos, respetivamente. Na última década, 2014 foi o segundo ano com mais casos e 2016 o que teve menos. O ano de 2007 foi aquele em que aconteceram mais casos: 81.







