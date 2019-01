O MNHA acolhe em setembro uma exposição sobre o direito de voto no Luxemburgo para assinalar os 100 anos do sufrágio universal no país.

Sufrágio universal no Luxemburgo sopra 100 velas este ano

Diana Alves O MNHA acolhe em setembro uma exposição sobre o direito de voto no Luxemburgo para assinalar os 100 anos do sufrágio universal no país.

O Parlamento e o Museu Nacional de História e de Arte (MNHA) deverão inaugurar a 26 de setembro uma exposição sobre o direito de voto no país, no ano em que passam cem anos desde que foram organizadas no Luxemburgo as primeiras eleições por sufrágio universal. A data de abertura da mostra foi divulgada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, na tradicional cerimónia de ano novo.

Mas recuemos cem anos. O sufrágio universal é aplicado, pela primeira vez, no grão-ducado nas eleições de outubro de 1919. O país abole o chamado sufrágio censitário – que reservava o voto àqueles com rendimentos mais elevados – e abre o direito de voto às mulheres. Assim, a 26 de outubro de 1919 as mulheres no grão-ducado votam pela primeira vez e passam a ter os mesmos direitos políticos que os homens. Marguerite Thomas-Clement, do partido socialista, torna-se, naquele ano, a primeira mulher a conquistar um lugar no Parlamento.

Porém, tal como em todas as lutas, o alargamento do voto às mulheres não foi consensual. A reivindicação começou a soar por volta de 1902, mas é só no final da primeira guerra mundial que começa a ganhar mais força. Trazida a debate pelo partido socialista, aquando da reforma constitucional, acaba por dar origem a uma petição endereçada à Câmara dos Deputados em junho de 1918. E é nesse ano que arrancam os trabalhos parlamentares para alterar a lei. Com o apoio manifesto de socialistas e conservadores – e a oposição dos libeirais, que apenas o queriam conceder nas eleições comunais –, o sufrágio universal é aprovado a 8 de maio com 39 votos a favor, 11 contra e uma abstenção.

Entretanto, um século passou e, como têm alertado as organizações de defesa dos direitos das mulheres no grão-ducado, elas continuam a estar subrepresentadas na Câmara dos Deputados. Dos 60 deputados repartidos atualmente pelos sete partidos políticos com assento parlamentar, apenas 15 são mulheres. Representam apenas 25% dos eleitos para o Parlamento.