O número de casos positivos de covid-19 no país aumentou 68,3% em apenas uma semana.

Pandemia

Subvariante mais transmissível da covid-19 é dominante no Luxemburgo

A subvariante XBB 1.5 predomina no Luxemburgo e continua a aumentar, representando 35,5% dos casos analisados retrospetivamente, contra 34,5% anteriormente. A variante Omicron BQ.1, por seu lado, continua a diminuir e passa a ter uma taxa de 26,4%, contra 30,5% na semana anterior.

Estes dados foram avançados no último relatório ReViLux do Laboratório Nacional da Saúde (LNS). A XBB.1.5 é uma subvariante da variante Omicron do SARS-CoV-2 e que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é “a subvariante mais transmissível detetada até agora”, mas não é a mais perigosa.

O número de casos positivos de covid-19 aumentou 68,3% numa semana. Entre 20 e 26 de fevereiro, o número de pessoas com teste positivo subiu para 1.409 casos em comparação com os 837 casos da semana anterior.



