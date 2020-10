Subsídios para os equipamentos coletivos no setor comunal vão ser aumentados

Para ajudar as comunas a ultrapassar a crise económica e incentivá-las ao investimento, o Governo vai aumentar o montante dos subsídios destinados aos equipamentos coletivos.

A garantia foi dada pela ministra do Interior, Taina Bofferding, numa reunião entre alguns membros do executivo e representantes do Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas (Syvicol). A subida desses apoios não foi contudo quantificada, após a reunião desta quinta-feira.



Taina Bofferding assegura que o Governo está a acompanhar de perto a situação financeira das comunas, naturalmente impactada pela crise financeira. Por outro lado, os serviços do Ministério do Interior estão ao dispor das autarquias para prestar conselhos a nível financeiro.



Mas o que reconforta a ministra é “nenhuma comuna se queixou de problemas de liquidez”.



O encontro entre delegações do Governo e do Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas (Syvicol) serviu para discutir as consequências da crise da covid-19 e foi aproveitada para fazer um balanço provisório da colaboração entre as autoridades estatais e comunais.



Presente na reunião, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, saudou a colaboração e apoio das comunas durante a crise sanitária, nomeadamente na distribuição de máscaras de proteção aos residentes.



Bettel lembrou também que, embora as decisões e medidas decretadas no ensino fundamental tenham sido tomadas pelo Governo, foram as comunas que tiveram de organizar as salas de aula e transporte escolar da melhor forma para que as medidas de segurança pudessem ser respeitadas.



