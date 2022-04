Subsídio de renda. Só uma em cada cinco famílias se candidata a este apoio no Luxemburgo

Dos 36 mil agregados familiares elegíveis só 7.146 inquilinos pediram o subsídio e estão a receber esta ajuda financeira, ou seja, 20%. Saiba se também tem direito a este apoio financeiro que pode chegar aos 294 euros por mês, e como o pode pedir.

Dos 36 mil agregados familiares elegíveis só 7.146 inquilinos pediram o subsídio e estão a receber esta ajuda financeira, ou seja, 20%. Saiba se também tem direito a este apoio financeiro que pode chegar aos 294 euros por mês, e como o pode pedir.

O custo elevado da habitação é o principal problema das famílias residentes no Grão-Ducado, que lhes leva até metade do orçamento familiar. Mesmo assim, a grande maioria das famílias com direito a receber o subsídio de renda não recorre a esta ajuda financeira. Isso mesmo declarou o Ministro da Habitação Henri Kox numa resposta parlamentar sobre este apoio. Só uma em cada cinco famílias elegíveis o pede, disse o ministro.



E deu números concretos. Dos 36 mil agregados que têm direito a receber este subsídio apenas 7.146 fez o pedido e foi aceite, em 2021.

O subsídio de renda é um apoio financeiro dado pelo estado, desde 2016 às famílias com baixos rendimentos para atenuar o elevado custo da habitação a quem a arrenda no mercado privado. O seu valor mensal varia entre 134 e 294 euros, consoante o agregado familiar.

Estudo sobre a fraca adesão

Henri Kox refere desconhecer o motivo da fraca adesão, e informa na resposta parlamentar que pediu ao Observatório da Habitação a realização de um estudo para encontrar as razões para a fraca adesão a este subsídio. No entanto, o ministro salienta que o problema não é exclusivo do Luxemburgo.

Também na Bélgica, os dados oficiais apontam que “até 60% dos beneficiários do Revenu D’Integration Social não pedem este apoio”, escreve na resposta à questão parlamentar do deputado liberal Max Hahn. Estudos noutros países revelam que subsídios semelhantes não são requeridos por 56% dos candidatos na Alemanha e 34% na França.

As três medidas de apoio à habitação anunciadas pelo Governo Confirmam-se as medidas que já tinham sido anunciadas pelo Governo, como o congelamento do valor das rendas ou o ajuste do subsídio ao pagamento das rendas.

Apesar do número de beneficiários candidatos ter vindo a aumentar desde o primeiro ano de 2016, a verdade é que ainda não chega aos 20% do total de famílias com direito a receber esta ajuda.



Em 2016 e 2017, nos dois primeiros anos em que o subsídio de renda entrou em vigor no país, apenas 18.600 famílias eram elegíveis, mas só 5,9% e 10,1% destes agregados requereu o subsídio.

A partir de 2018, houve um reajustamento dos critérios de apoio e o “número de potenciais beneficiários foi alargado para cerca de 33 mil famílias". Número que se manteve até 2021.

Pedidos aumentam, mas são poucos

São precisos mais 30 mil alojamentos para melhorar o problema da habitação no Luxemburgo Dos cerca de 30 mil locatários elegíveis para receber ajuda para pagar casa, apenas 6.500 recebem-na atualmente, lamenta o organismo num estudo publicado na terça-feira.

Mesmo assim, a grande maioria dos beneficiários continuou a não se inscrever para receber este subsídio que chegou apenas a 13,4% (4.433) das famílias em 2018, 17% (5.636) em 2019 e 19,8% (6541) em 2020. Também em 2021 apenas 19,8% dos agregados familiares elegíveis se candidatou ao subsídio, ou seja, 7.146 famílias.

Entre quem se candidata e lhe é recusada a atribuição do subsídio de renda, as razões mais comuns prendem-se com valor demasiado elevado das rendas, a existência de atribuição de outros subsídios incompatíveis ou o facto da taxa de esforço da renda no rendimento ser inferior a 25%.

Se deseja saber se é um dos agregados familiares com direito ao subsídio de renda consulte o site Guichet.lu, onde pode obter todas as informações sobre este apoio financeiro e realizar a sua inscrição para o receber. Clique aqui.



