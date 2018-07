Seleção portuguesa derrotou a anfitriã Finlândia por 3-0 e assegurou ainda a presença na fase final do Mundial de Sub-20.

Sub-19 nas meias finais do Europeu

A seleção nacional de Sub-19 está nas meias finais do Campeonato da Europa, a decorrer na Finlândia, depois de ter derrotado a equipa da casa por 3-0. Com este triunfo, os portugueses garantiram também a presença na fase final do Mundial de Sub-20, marcado para o próximo ano (23 de maio a 15 de junho), na Polónia.

João Filipe (20 m), José Gomes (33 m) e Mesaque Dju (90+4 m) foram os autores do golo que permitiu o apuramento de Portugal como segundo classificado no Grupo A. A Itália, que empatou com a Noruega (1-1), ficou em primeiro.

A seleção portuguesa vai jogar a meia final na quinta feira, sendo o adversário conhecido apenas esta segunda-feira (Inglaterra, Ucrânia ou França).

