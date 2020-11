A partir da próxima segunda-feira, quem entrar em território suíço vindo do Grão-Ducado terá de cumprir quarentena de 10 dias.

Suíça acrescenta Luxemburgo à lista de países com elevado risco de infeção

A partir da próxima segunda-feira, quem entrar em território suíço vindo do Grão-Ducado terá de cumprir quarentena de 10 dias.

A Suíça prepara-se para incluir novamente o Luxemburgo na sua lista de países com elevado risco de infeção por covid-19, anunciou esta quarta-feira, 18 de novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros luxemburguês.

Esta inclusão, que entra em vigor na segunda-feira, 23 de novembro, às 0h00, prevê que quem entre em território suíço, vindo do Grão-Ducado, tenha de ficar de quarentena durante 10 dias e de comunicar a sua chegada às autoridades cantonais competentes no prazo de dois dias.

Covid-19. Suíça retira Luxemburgo da lista de países com chegadas condicionadas Os residentes ou viajantes provenientes do Grão-ducado, e também de Portugal, deixam de ter de cumprir uma quarentena de 10 dias à chegada ao país.

Ter um teste negativo à covid-19 não isenta os viajantes da obrigação de cumpriram a quarentena definida pelas autoridades suíças, nem reduz a sua duração.

Quem tiver de atravessar a Suíça, para chegar a outro destino, poderá fazê-lo sem ter de ser submetido a essa obrigação.

O governo helvético contempla, no entanto, algumas exceções para quem tiver o país como destino final. Estão isentas de quarentena pessoas que entrem na Suíça "por razões profissionais ou médicas imperiosas, sem possibilidade de adiamento", refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo.

O mesmo documento salienta que as autoridades suíças poderão autorizar eventuais isenções da obrigação de quarentena em casos excecionais e justificados, pelo que é aconselhável obter informações das entidades cantonais locais.

Para conhecer os detalhes precisos das regras de quarentena aplicáveis, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda que os viajantes do Luxemburgo se mantenham informados nos sites suíços oficiais, como o Office Fédéral de La Santé Publique (OFSP) e o Secrétariat d'État aux Migrations (SEM).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.