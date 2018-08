Streeta(rt)nimation sexta e sábado no Luxemburgo

Vão ser cerca de uma centena de shows nas ruas da capital com 26 companhias internacionais e luxemburguesas em ação.

O festival de artes de rua Streeta(rt)animation vai animar as ruas do centro da cidade do Luxemburgo na sexta-feira (das 12h00 às 23h00) e no sábado (entre as 13h00 e as 23h00).

Em ação vão estar 26 companhias internacionais e luxemburguesas para mais de uma centena de shows fixos e ambulantes, de acordo com os dados divulgados pela organização. Músicos, acrobatas, malabaristas, dançarinos, palhaços e muitos outros vão dar às ruas da cidade um colorido diferente.

A organização destaca três momentos: na sexta-feira, a partir das 17h00, parada dos artistas que participam no festival (Place d'Armes); shows com palhaços na rue du Saint Esprit nos dois dias e, também durante os dois dias, acrobacias diversas na Place Guillaume II.

A entrada é gratuita.







