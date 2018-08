Começou ontem e termina esta noite, o festival de animação de rua Streeta(rt)nimation que junta artistas nacionais e internacionais para cerca de uma centena de performances.

Streeta(rt)nimation junta artistas de rua no Luxemburgo

É debaixo das temperaturas atípicas que se fazem sentir no Luxemburgo que decorre mais uma edição do Streeta(rt)nimation, o festival que arrancou ontem e que se prolonga até hoje, sábado, em vários locais da capital.



29 26 companhias internacionais e luxemburguesas marcam presença no Streeta(rt)nimation Foto: Pierre Matgé

Os espetáculos fixos decorrem na place d'Armes, casemates du Bock, place Guillaume II, place du Théâtre ou place de Clairefontaine, ao mesmo tempo que os shows ambulantes passam pelas principais ruas do centro da capital.

De Madrid veio El Loren, um percussionista com 20 anos de carreira, que apresenta um espetáculo musical feito com material reciclado. O músico pode ser encontrado na rue du marché aux herbes e rue de la reine. El Loren vive das suas performances e nos últimos seis anos apresentou a sua música, feita a partir de baldes, panelas e tubos de PVC, em países como como Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Croácia, Eslovénia ou Bélgica. Os amantes do funk, drum'n bass, electro e progressivo ainda vão a tempo de o ouvir.



Perto da câmara do Luxemburgo encontra-se a dupla de acrobatas Aramelo. Mara é luxemburguesa e começou como ginasta antes de "saltar" para o trampolim. Já Ole é alemão e vem de uma família de artistas. Conheceram-se num circo de Barcelona e hoje frequentam a Escola de Artes Circenses de Roterdão. Cabe à dupla encerrar o festival com uma performance às 22h45.

Os palhaços na rue du Saint Esprit nos dois dias e as acrobacias na Place Guillaume II são os espetáculos mais procurados. A parada realizada ontem, que juntou todos os músicos, acrobatas, malabaristas, dançarinos e palhaços é outro dos pontos altos do Street(rt)nimation.