Mobilidade

Strassen quer motivar crianças a ir de bicicleta para as aulas

Redação Foi assinalado um percurso ciclável seguro entre a zona residencial de Cité Pescher e a escola.

O projeto-piloto "De bicicleta para a escola, em toda a segurança!" começou a ser testado há várias semanas em Strassen e terminou esta quinta-feira com um encontro simbólico entre os participantes e o burgomestre, Nico Pundel.

Os alunos que, nas últimas duas semanas do ano letivo "aprenderam a orientar-se no percurso [para a escola] e, ao mesmo tempo, a respeitar o Código da Estrada", receberam um sino de bicicleta como gesto de agradecimento, informou o município em comunicado.

Comuna estuda futuro do projeto

As crianças pedalaram para as aulas acompanhadas por membros das associações ProVelo e Klima-Bündnis Lëtzebuerg, "sob o olhar atento da polícia grã-ducal e do departamento de trânsito da comuna. A maison relais do bairro foi a outra parceira da iniciativa.

Além deste acompanhamento dos participantes ao longo do caminho e da "identificação e adaptação de um percurso ciclável seguro da zona residencial para a escola", o projeto-piloto incluiu aulas de bicicleta para crianças dos 8 aos 12 anos. A comuna convidou também os pais a juntarem-se ao pelotão.

Ao longo do verão, a autarquia e as outras partes envolvidas irão reunir-se para tirar conclusões sobre a iniciativa, nomeadamente a possibilidade de tornar o percurso acompanhado algo permanente e/ou estendê-lo a outras áreas residenciais.

