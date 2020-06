Os assaltantes ameaçaram os donos da casa com facas.

Strassen. Família é vítima de roubo dentro de casa

Ana Patrícia CARDOSO

No passado domingo, uma família foi surpreendida por "três a quatro" homens na sua casa em Strassen.

Os assaltantes exigiram-lhes que entregassem todo o dinheiro e jóias. Os suspeitos falavam francês com um sotaque não identificado e ameaçaram as vítimas com facas.

O grupo partiu em fuga num Audi A6 Avant cinzento prateado. Segundo a polícia, é um modelo mais antigo. Os suspeitos terão fugido em direcção a Strassen/Reckenthal.

A polícia lançou um apelo para que qualquer pessoa com informações relevantes deve contactar a polícia pelo número 113.





