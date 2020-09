Steve Thull é o novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A cerimónia de tomada de posse teve lugar esta terça-feira no Centro Militar de Diekirch, na presença do ministro da Defesa, François Bausch.

O até agora tenente-coronel foi também promovido a general e substitui no cargo o general Alain Duschène, que entra hoje na reforma.

O novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, de 52 anos, entrou para o exército em 1987 e desempenhou várias funções de chefia ao longo da sua carreira militar, entre elas relações públicas do exército e comandante-adjunto do Centro Militar de Diekirch.

Steve Thull participou na missão da NATO na Bósnia e na missão EUFOR no Chade e na República Centro-Africana.



