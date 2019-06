“Agora sei o que diz o livro [Corão] e o que eles [do Daesh] estão a fazer. Há uma grande discrepância", declarou o luso-descendente jihadista numa entrevista à estação de televisão curda Rudaw.

Luxemburgo 4 min.

Steve Duarte está "arrependido" e quer ir para a prisão

“Agora sei o que diz o livro [Corão] e o que eles [do Daesh] estão a fazer. Há uma grande discrepância", declarou o luso-descendente jihadista numa entrevista à estação de televisão curda Rudaw.

É a primeira entrevista que Steve Duarte, o luso-descendente luxemburguês, tido como um dos homens importantes do Estado Islâmico (IE) dá para contar a sua versão da história.

Em maio, este homem, de 32 anos, foi capturado pelas forças rebeldes e está detido na Síria, segundo avançou a Rádio Latina na altura, mas domingo passado deu uma entrevista à Rudaw, estação de televisão curda, onde se diz “arrependido” de se ter alistado no IE, na Siria, em 2014.

“Cometi um erro”, confessa este luso-descendente, revelando que o seu maior desejo é regressar ao Luxemburgo, com a mulher que conheceu na Síria e com quem se casou, e com os seus dois filhos, um menino, de três anos e uma menina, de dois, nascidos no seio do grupo terrorista.

Para tal está disposto a ir a tribunal e ser preso. Steve Duarte sabe que sobre ele recai uma mandato de captura internacional, sendo suspeito de ter participado em massacres, e que é procurado pelas autoridades luxemburguesas.

Com o nome adotado de Abu Muhadjir Al Purtughali, Duarte alegadamente apareceu num vídeo de cara tapada a matar um refém e a fazer ameaças a Portugal e Espanha.

Ao Rudaw, Steve Duarte, líder da propaganda do EI conta toda a história de como chegou ao autoproclamado Estado Islâmico, de como supostamente foi ao engano, do que viu e não gostou. Conta. Para apagar o passado. “Quero uma nova vida!”, diz.

O que fez um luso-descendente do Luxemburgo sair do país e partir para a Síria, para viver e lutar no EI?

Steve Duarte não foi para lutar, como começa por contar à jornalista do Rudaw. Ele foi para estudar os ensinamentos do Islamismo, ao qual se converteu em 2010, para se licenciar em ciências da religião. Era o que lhe interessava, mas no Grão-Ducado não havia este curso superior. Pensou então em ir estudar para a Península Arábica, só que Steve não possuía os critérios exigidos para entrar nas universidades. E desistiu.

Até que alguém, “Abo Aqil” o aconselha a ir para a Síria, onde poderia frequentar o curso que tanto desejava. Steve ficou interessado e começou a ler tudo sobre o país. Agil convencera-o.

Saiu do Luxemburgo com destino a Jarablus e a intenção única de estudar, refere na entrevista. Andou por dois ou três campos e ao fim de dois meses de treino militar já o queriam enviar para o meio da ação, “mas disse-lhes que não queria lutar”, garantiu. Ao que os líderes perguntaram o que ele sabia fazer, então. Duarte volta a contar que está na Síria para “aprender ciências da religião": "foi para isso que para ali fui, desde o início”. Só que, “um dos administradores do campo disse-me que naquela altura”, finais de 2014, “não havia escolas”. Como o luso-descendente só sabia tirar “fotos e gravar vídeos” foi trabalhar para o serviço de comunicação e propaganda do EI.E ali subiu na hierarquia.

Por lá casou com uma francesa de ascendência africana, com autorização do Emir, o líder do EI Abu al-Baghdadi, depois de sete meses "sem se mexer" por ter sido atingido por estilhaços na coluna.

Atualmente, Steve Duarte está preso na Síria e não sabe da sua mulher nem dos seus dois filhos “Homens e mulheres foram separados em Baghouz”, disse.

Foi nesta cidade da Síria que surgiu a oportunidade para Steve Duarte fugir. “No primeiro grupo”. “Eu e a minha mulher quisemos sair [do EI] antes, mas não tínhamos dinheiro. Os contrabandistas levam muito dinheiro”, explicou na entrevista.

Contudo, os curdos e sírios tomaram as posições dos jihadistas do Estado Islâmico em Baghouz, devolvendo a cidade a quem lá morava. E Steve Duarte, como outros foi capturado.

E é na prisão com um fato laranja que deu a entrevista onde revelou o seu maior desejo: regressar com a mulher e os filhos para o Luxemburgo.

“Quero voltar para a minha família e quero voltar para o meu trabalho. Não quero regressar ao Daesh (EI). Quero regressar ao Luxemburgo e começar um novo trabalho. Compreende-me? Um trabalho completamente novo, ver os meus filhos, cuidar deles e vê-los crescer”. São estes os planos daquele que já foi um jihadista com uma posição de relevo, e que segundo disse, acabou a querer fugir.

Steve Duarte continuará a seguir a fé Islâmica, mas não a do Daesh, onde “não viu boas condutas nem boa moral”. “Agora sei o que diz o livro [Corão] e o que eles [do Daesh] estão a fazer. Há uma grande discrepância. Quero ensinar aos meus filhos e à minha mulher a religião islâmica, mas não a do Daesh. Será a que vem no livro”, vincou na entrevista.

Ensinamentos que quer fazer na sua terra natal, o Luxemburgo. Steve Duarte, cuja família é natural da Figueira da Foz, sabe que se pisar o solo do Grão-Ducado vai preso, mas está preparado para isso. “Cometi um erro e esse erro merece prisão. Eu estou pronto para ir para a prisão”, garantiu à cadeia de televisão Rudaw.

Segundo contou pediu dinheiro à mãe, residente no Luxemburgo, para fugir. A mãe não o fez. Por medo. Na prisão, com localização secreta, na Síria, Steve Duarte sonha com uma nova vida no Luxemburgo, depois de cumprir a sua pena”. “Quero voltar a ter uma vida normal”, ensinar os filhos e alertá-los para "não caírem em erros”, “como eu cai”, confessou. “Quero uma vida nova!”.