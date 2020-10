A diretora da organização, Alexandra Oxacelay, lançou o alerta, em jeito de pergunta, frisando que muitas pessoas que costumavam frequentar as cantinas sociais deixaram de o fazer.

Stëmm vun der Strooss: “Onde estão as pessoas que costumávamos servir?

Diana ALVES A diretora da organização, Alexandra Oxacelay, lançou o alerta, em jeito de pergunta, frisando que muitas pessoas que costumavam frequentar as cantinas sociais deixaram de o fazer.

Apesar das filas de espera à porta, devido às restrições sanitárias, há menos gente nas cantinas sociais da Stëmm vun der Strooss. A associação questiona-se sobre “onde estarão essas pessoas”. Ouvida pela Rádio Latina à margem da reabertura da cantina de Esch-sur-Alzette – que, por causa da pandemia, esteve fechada garantindo apenas a distribuição de refeições pela janela – a diretora da organização, Alexandra Oxacelay, lançou o alerta, em jeito de pergunta, frisando que muitas pessoas que costumavam frequentar as cantinas sociais deixaram de o fazer. A responsável sublinha que se trata de pessoas que “estão marginalizadas e muito sós”, acrescentando que “o facto de terem de respeitar regras e barreiras fez com que deixassem de aparecer”.

Oxacelay diz que um aspeto positivo da situação atual é que as pessoas sem necessidades que frequentavam as cantinas apenas por se tratar de um serviço gratuito deixaram de o fazer porque não querem esperar na fila.

A Stëmm vun der Strooss tem duas cantinas sociais, uma na cidade do Luxemburgo e outra em Esch-sur-Alzette. As medidas sanitárias para conter a pandemia obrigaram a organização a servir os utentes de Esch pela janela para evitar o contacto físico entre clientes.

Há duas semanas que a Stëmm vun der Stroos voltou a acolher os clientes dentro da cantina de Esch, que, pelo menos para já, tem nova morada. A organização arrendou a sala paroquial situada em frente a igreja, na rue de l’Eglise, até março do próximo ano. Ali, a associação pode acolher apenas 30 pessoas ao mesmo tempo.Já na cidade do Luxemburgo, e após uma fase no início da pandemia em que as refeições também foram distribuídas em frente à porta, a associação continuou a receber as pessoas no interior do espaço. Mesmo assim, para garantir o distanciamento, a capacidade caiu para quase metade. Antes da pandemia, a associação servia cerca de 300 almoços. Agora, o limite é de 150.



