Os representantes eleitos do município de Steinfort estão a tentar resolver os problemas causados pelo tráfego rodoviário gerado pelos residentes fronteiriços. Mas não existe uma solução milagrosa.

Planeamento urbanístico

Steinfort, uma comunidade fronteiriça sufocada pelo tráfego

Maximilian RICHARD

Vêm principalmente da Bélgica e do cantão do norte de Redange. Para muitos automobilistas, a a única forma de chegar ao trabalho é através do município de Steinfort. Como resultado, o município é literalmente "sufocado pelo trânsito", segundo o presidente da câmara Sammy Wagner (LSAP). Assim que há problemas na auto-estrada A6, a N6 experimenta um fluxo de tráfego extremo. "A cidade de Steinfort é, portanto, invadida por automobilistas. Além disso, os utentes das estradas são atraídos para as zonas residenciais e outras localidades do município. "Isto não é bom para a qualidade de vida dos nossos residentes", diz Sammy Wagner. É claro que o município está a tentar encontrar soluções. Mas o presidente da câmara dos 5.900 habitantes acredita que o problema não pode ser resolvido apenas a nível municipal.

Afinal, cerca de um terço dos 52.000 trabalhadores fronteiriços belgas passam por Steinfort na A6 ou na N6. "Isto, claro, tem consequências para nós". No entanto, estes automobilistas não podem ser excluídos de Steinfort de um dia para o outro. Mas têm de ser encontradas soluções. Tendo em conta o crescimento na Grande Região, é provável que o volume de tráfego para o Luxemburgo aumente ainda mais.

O automóvel não deve continuar a ser a primeira escolha para os passageiros . A cooperação com muitos intervenientes é necessária No entanto, todas as abordagens de solução requerem "muito espaço para respirar". É necessário um intercâmbio permanente, seja com o ministério, a administração rodoviária, a CFL ou os municípios fronteiriços belgas. Sammy Wagner (LSAP) é presidente da câmara municipal de Steinfort desde Outubro de 2021.

Sammy Wagner (LSAP) é presidente da câmara municipal de Steinfort desde Outubro de 2021. Foto: Privat

O município faz assim parte de um projecto transfronteiriço: a construção de uma ciclovia contínua entre Arlon e Windhof. A autarquia está actualmente a tentar adquirir terrenos para parte do projecto. Há também planos para uma ciclovia entre a estação de Steinfort e Kleinbettingen e uma extensão do Park&Ride em Steinfort. E a administração rodoviária é responsável pela implementação. Quando se trata de tomar medidas contra o problema do trânsito, o município pode muitas vezes desempenhar apenas um papel de mediação. Sammy Wagner vê a multimodalidade, ou seja, a utilização de vários meios de transporte, como também previsto no plano nacional de mobilidade, como uma parte importante da solução.



Entretanto, a reforma do RGTR melhorou as ligações com a cidade do Luxemburgo, segundo o presidente da câmara. Esta é também a opinião da co-presidente da secção Steinfort dei gréng, Diane Bleser. O partido também tem um vereador em Steinfort. "Estamos de facto melhor servidos do que Esch-sur-Alzette", diz Diane Bleser. No entanto, ainda há necessidade de explicar aos habitantes do município para que mais pessoas utilizem os transportes públicos. "Cada um de nós que não utiliza um carro é menos uma pessoa nos engarrafamentos de trânsito.

Medidas para reduzir do trânsito

A nível local, o LSAP-déi gréng council of aldermen (conselho de vereadores) tem-se concentrado em medidas para reduzir o tráfego. Foram instaladas caixas florais ao longo das estradas, foram criados pavimentos onde não havia nenhum e foram introduzidas zonas de 30 e 20 km/h", diz Diane Bleser.

O município também investiu em infra-estruturas de ciclismo e foi criado um sistema de pedibus.



As estradas nacionais, por outro lado, são mais problemáticas, uma vez que o município não pode simplesmente tomar uma decisão por si próprio. No futuro, o seu partido também quer continuar a concentrar-se em medidas de acalmia do trânsito. "Temos simplesmente de tornar a travessia Steinfort ainda menos atractiva. Actualmente, ainda é demasiadas vezes mais rápido utilizar a estrada da cidade do que a auto-estrada. São igualmente necessárias medidas noutras partes do município, por exemplo, entre Kleinbettingen e Hagen. Mas esta é uma estrada nacional, o que torna difícil a sua implementação. "O problema do trânsito é o mesmo para todas as partes. Ainda ninguém conseguiu encontrar uma solução milagrosa", conclui Diane Bleser.

Diane Bleser, co-presidente do Déi-Gréng-Sektion em Steinfort. Foto: privat

Entretanto, Tom Matarrese, membro do conselho municipal do CSV, acredita que o município deve pressionar para a implementação de projectos. Mas também é importante manter-se em contacto com os residentes. Um gabinete de planeamento pode certamente fornecer soluções específicas. Tom Matarrese (CSV) foi membro do conselho vereador do CSV-DP entre 2011 e 2015. Desde então, regressou ao conselho municipal.

Tom Matarrese (CSV) Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

"Mas as pessoas que vivem nos bairros vêem a rotina diária", diz Tom Matarrese, que foi membro do conselho vereador do CSV-DP do município entre 2011 e 2015. Para ele, são necessárias mais medidas de redução do tráfego dentro das zonas residenciais. "Já não deve valer a pena tomar estradas de desvio". Mas os residentes são também os próprios utentes das estradas que utilizam o automóvel. O município deve promover alternativas e, portanto, entre outras coisas, continuar a concentrar-se em estruturas seguras de ciclismo dentro e entre as povoações. As alterações aos regulamentos de construção também podem ajudar: nos novos edifícios residenciais, deve ser tornado obrigatório espaço suficiente e apropriado para bicicletas. Até agora, existem apenas regras para os lugares de estacionamento. "Infelizmente, o carro ainda é demasiadas vezes posto em primeiro lugar", lamenta Tom Matarrese.

Possibilidade de uma estrada de desvio

A construção de uma estrada de desvio não é fácil de implementar no caso do município de Steinfort, diz Tom Matarrese. Acima de tudo, não iria resolver o problema, longe disso. Daniel Frieden (DP) tem estado activo na política municipal em Steinfort há cerca de 20 anos.

Daniel Frieden (DP) tem estado activo na política local em Steinfort há cerca de 20 anos. Foto: Lex Kleren / LW-Archiv

A construção de uma estrada de desvio não é fácil de implementar no caso do município de Steinfort, diz Tom Matarrese. E, acima de tudo, não resolveria o problema por nenhum meio. Daniel Frieden (DP) tem estado activo na política municipal em Steinfort há cerca de 20 anos. Daniel Frieden (DP) tem estado activo na política local em Steinfort há cerca de 20 anos. FOTO: Lex Kleren Steinfort está localizado no meio de um cruzamento, de modo a que parte do tráfego flua através da cidade. O Presidente da Câmara Sammy Wagner é bastante céptico em relação a tal projecto, embora não queira fechar-se completamente à ideia. No fim de contas, são sempre os factos que são decisivos. O antigo vereador (2011-2017) e conselheiro local de longa data Dan Frieden (DP) descreve o projecto de circunvalação como o seu "contributo pessoal". Ele sempre fez campanha pela construção de uma tal estrada - pelo menos na direcção nordeste. Afinal de contas, o cantão de Redange gera muito tráfego. Mas nunca foi construída. No entanto, segundo ele, não existem "20 soluções" para o problema do tráfego no município. Um ou mais espaços comuns poderiam ajudar a reduzir o tráfego na cidade. A construção de um P&R do lado belga poderia também reduzir o tráfego na municipalidade. Mas isto requer cooperação transfronteiriça.

