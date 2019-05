"Se o número de construção de novas casas não aumentar no futuro, as novas famílias vão ter dificuldades em encontrar uma habitação".

Statec volta a alertar para a escassez de habitação

Henrique DE BURGO "Se o número de construção de novas casas não aumentar no futuro, as novas famílias vão ter dificuldades em encontrar uma habitação".

O alerta é do Instituto Nacional de Estatística (Statec), publicado hoje num relatório sobre a habitação, isto depois de outro estudo divulgado em abril ter apontado para a escassez da habitação.

Segundo o Statec, em 2016 foram construídas 3.856 novas casas, ou seja, mais 25% em relação a 2015, sobretudo graças à construção de apartamentos.

Mas este aumento não será suficiente para contrabalançar o também aumento da procura, uma tendência que se tem verificado desde 2010, alerta o Statec.

No estudo anterior, de abril, o Statec apontava que o Luxemburgo vai precisar de mais 5.600 a 7.500 casas por ano, até 2060, para satisfazer a procura.

Luxemburgo vai precisar de mais 5.600 a 7.500 casas por ano até 2060 para satisfazer a procura Os valores variam em função do crescimento da economia luxemburguesa: quanto mais forte e atrativa for, mais aumenta o número de trabalhadores e maior a necessidade de habitações.

De 2007 e 2016 a maior taxa de construção verificou-se no cantão de Esch-sur-Alzette (comunas do Sul), com 24.8% do total, enquanto o cantão do Luxemburgo (capital e as comunas limítrofes) segue na lista com uma taxa de 15%.