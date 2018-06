Os luxemburgueses representam 52,1% da população total do Luxemburgo, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística do Luxemburgo (STATEC) hoje divulgados.

STATEC: Luxemburgueses são 52,1% da população total

Os luxemburgueses representam 52,1% da população total do Luxemburgo, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística do Luxemburgo (STATEC) hoje divulgados.

Segundo este organismo, 313.771 luxemburgueses vivem no país que tem uma população total de 602 mil habitantes.

Os dados apresentados por ocasião da Festa Nacional – que se assinala este sábado, dia 23 – revela que os luxemburgueses representam um pouco mais de metade da população total do Grão-Ducado. Em 1970, eram 81,6% da população total do país.

O documento revela ainda que a idade média dos luxemburgueses ronda os 41,6 anos (acima da média dos estrangeiros) e que as três autarquias com mais luxemburgueses são Wahl (79,6%), Useldange (78,7%) e o Reckange-sur-Mess (78,3%).

Os dados demográficos do STATEC indicam ainda que nove em cada dez luxemburgueses nasceram no Grão-Ducado e que há 32.521 luxemburgueses que residem noutro país da União Europeia: mais da metade (17.552) habita na Alemanha, 7.705 em França e 4.364 na Bélgica.

Quanto à natalidade, 3.277 bebés de nacionalidade luxemburguesa nasceram em 2017, enquanto faleceram 3.284 luxemburgueses no ano passado.

Foram ainda registadas 9.030 naturalizações em 2017.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.