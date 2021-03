O primeiro-ministro, Xavier Bettel, falou esta quinta-feira com o presidente russo Vladimir Putin.

SputnikV para o Luxemburgo?

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, falou esta quinta-feira com o presidente russo Vladimir Putin.

Segundo uma publicação na rede social Twitter da Embaixada da Rússia no Reino Unido, os dois governantes abordaram o desenvolvimento das relações entre os dois países. Mas segundo a publicação, Bettel e Putin falaram sobretudo na possibilidade de uma entrega da vacina SputnikV ao Luxemburgo.

Note-se que esta vacina ainda não foi aprovada pela agência de Medicamentos da União Europeia.

Ainda na semana passada, a responsável de comunicação do Ministério da Saúde, Monique Putz, disse à Rádio Latina que o Luxemburgo não tem planos para adquirir as vacinas da Rússia e da China. No entanto, uma semana depois, essa possibilidade parece estar em cima da mesa.

Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Johnson&Johnson A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a vacina Janssen contra a covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson.

Atualmente, o Luxemburgo está a administrar três marcas de vacinas contra a covid-19, nomeadamente a Pfizer/Biontech, a Moderna e a AstraZeneca.

Brevemente uma quarta vacina deverá chegar ao Grão-Ducado, uma vez que ontem a Comissão Europeia concedeu uma autorização de comercialização para a vacina da covid-19 Johnson & Johnson, que foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento.

