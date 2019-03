O Sporting venceu esta noite o Portimonense por 3-1 e continua no 4° lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, menos três que o Sporting de Braga que soma 52.

Sporting vence Portimonense e regressa às vitórias

'Leões' fizeram dois golos em dois minutos.

O Sporting entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, aos 10 minutos, com um golo de Abdoulay Diaby, cabendo a Raphinha elevar para 2-0 no minuto seguinte. O Portimonense reagiu e reduziu para 1-2, por intermédio de Paulinho, à passagem da meia-hora de jogo, resultado com que se atingiu o intervalo.

A segunda parte foi de fraca qualidade para ambas as equipas, mas o Sporting ainda conseguiu chegar ao terceiro golo, obtido de grande penalidade por Bruno Fernandes se encarregou de converter o castigo máximo no último minuto da partida.

Com esta derrota, o Portimonense ocupa agora a 11a posição com 28 pontos.

Nos outros jogos disputados hoje, destaque para a goleada imposta pelo Belenenses ao Feirense, por 4-0, e para a vitória do Sporting de Braga no terreno do Rio Ave (2-1), com os minhotos a conseguirem o golo da vitória já em período de descontos.

Desportivo de Chaves e Santa Clara empataram a zero.



