Depois de terem perdido na Luz o jogo da primeira mão das meias-finais, por 2-1, os 'leões' ganharam no Estádio José Alvalade com um golo de Bruno Fernandes, que marcou aos 75 minutos, depois de já ter feito o golo fora que vale a qualificação.

Sporting vence Benfica e junta-se ao FC Porto na final da Taça de Portugal

Depois de terem perdido na Luz o jogo da primeira mão das meias-finais, por 2-1, os 'leões' ganharam no Estádio José Alvalade com um golo de Bruno Fernandes, que marcou aos 75 minutos, depois de já ter feito o golo fora que vale a qualificação.

O Sporting qualificou-se hoje pela 29.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica em casa, por 1-0, e vai disputar o troféu com o FC Porto, em 25 de maio.

A equipa ‘leonina’, que venceu 14 dos 17 confrontos caseiros com o Benfica na Taça de Portugal, quebrou uma série de oito jogos e mais de três anos sem conseguir bater os ‘encarnados’ – a última vitória aconteceu na quarta ronda da Taça em novembro de 2015.

O Sporting, que ergueu o troféu 16 vezes, regressa ao Estádio Nacional um ano depois de ter sido derrotado pelo Desportivo das Aves, por 2-1. A sua última conquista da Taça de Portugal aconteceu na época 2014/15, em que bateu o Sporting de Braga (3-1 no desempate por penáltis, após o 2-2 no prolongamento).

Na final, o Sporting vai defrontar o FC Porto, que eliminou o Sporting de Braga (3-0 em casa e 1-1 fora) e também procura conquistar a Taça de Portugal pela 17.ª vez.

Esta será a quinta final entre 'leões' e 'dragões', que se encontraram no jogo decisivo pela última vez em 2008, com vitória do Sporting, por 2-0. Nas quatro finais disputadas entre ambos, registaram-se duas vitórias para cada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.