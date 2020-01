Nelson Neves utiliza a pintura para denunciar as injustiças do mundo e desconstruir preconceitos. Em 2017, foi distinguido em Itália com o prémio internacional “Guerreiros de Riace”. Este ano, vinte anos do seu trabalho artístico vão estar em exposição em Differdange, numa retrospetiva da obra do artista.

Sibila LIND Nelson Neves é luxemburguês mas nasceu em Cabo Verde. Há 20 anos que utiliza a pintura para denunciar as injustiças do mundo e desconstruir preconceitos. Em 2017, foi distinguido em Itália com o prémio internacional “Guerreiros de Riace”. Este ano, vinte anos do seu trabalho artístico vão estar em exposição em Differdange, numa retrospetiva da obra do artista.

Nelson Neves gosta de ir às escolas com os seus pincéis e telas. Não tanto pela pintura, mas pelas palavras que troca com as crianças e jovens. Muitas vezes, pergunta-lhes o que é que eles conhecem de Cabo Verde ou dos cabo-verdianos. No início, não há reação. Ficam todos em silêncio. Nelson tenta pô-los à vontade. Uma mão levanta-se timidamente, seguida por outras. “Os cabo-verdianos são agressivos”, diz um. “Traficam droga”; “Ameaçam as pessoas com facas”. Depois de ouvir as suas respostas, Nelson pergunta a cada um: “Já alguma vez um cabo-verdiano te agrediu? Já alguma vez um cabo-verdiano te vendeu droga?”. Todos dizem que não. “Eu sou cabo-verdiano e não agrido as pessoas, não vendo droga e não gosto de violência”, diz-lhes Nelson.

No final, o projeto artístico transforma-se num projeto social. De desconstrução de preconceitos e ideias pré-concebidas sobre a comunidade cabo-verdiana, e não só. “As crianças repetem aquilo que ouvem em casa e isso é muito perigoso”, explica. “Nas escolas, faço questão de romper com os preconceitos sobre os cabo-verdianos. Aproveito a minha notoriedade enquanto artista para cortar o mal logo pela raiz. Não podemos estigmatizar uma nação em função das ideias dos pais ou porque uma parte das pessoas não tem um bom comportamento na sociedade. Não podemos estigmatizar uma comunidade por causa disso”.

Nelson nasceu na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Com sete anos veio para o Luxemburgo. No início, os pais disseram-lhe que iam de férias, mas logo Nelson percebeu que era para ficar. “Foi duro por causa do clima. Achava as pessoas estranhas porque eram todas pálidas, não tinham cor, e não percebia a língua delas”, conta. Nelson esteve um ano numa turma de acolhimento em Diekirch e depois foi para a escola primária. “Quando és diferente, é contigo que as crianças vão implicar. E comigo foi por causa da cor da minha pele. Mas defendi-me sempre”, conta.

O único comentário que recebeu de um professor, que o marcou, foi quando ele lhe disse que jamais iria ser pintor. “’Podes esquecer’, disse-me. Mas não acho que foi por causa de ser negro, foi mesmo porque é um meio difícil”. Na escola, Nelson já desenhava em todos os livros e cadernos. Os pais e os professores não gostavam, mas não conseguia evitar. Já os colegas pediam-lhe para desenhar as suas personagens de animação favoritas.

Quando terminou os estudos, fez uma formação em decoração. Durante 16 anos trabalhou como decorador. A pintura foi sempre acompanhou-o sempre, no início como “passatempo, depois como paixão”. Em 2001, recebeu um convite para fazer a sua primeira exposição no Luxemburgo, durante a semana cultural de Cabo Verde. Já em 2008, expôs pela primeira vez o seu trabalho no país onde nasceu, desta vez para a semana cultural do Luxemburgo em Cabo Verde.

Nesse ano, Nelson deixou o trabalho na decoração e entrou para a função pública, como assistente de laboratório. Na sua rua, chegou a ouvir os vizinhos a comentar entre si o seu sucesso. “Para nós, os verdadeiros luxemburgueses, é difícil encontrar um lugar na função pública. Como é que os estrangeiros conseguem?”

Mas Nelson não deixou que a opinião dos outros afetasse o seu percurso. Pelo contrário. Utiliza a sua arte para “pôr o dedo na ferida” e denunciar as desigualdades e injustiças. “Tenho uma obra onde pintei um homem de fato sem rosto. Ele está a falar e o que diz é ‘blá blá’. Intitulei-o de ‘Senhor Blá Blá’. Decidi fazer este quadro porque há muitos políticos e líderes de instituições que falam, falam, mas não fazem nada. E, no final, depois de falarem, ninguém sabe qual foi a mensagem que quiseram passar. Nem os próprios”, conta.

Em 2014, Nelson ofereceu o quadro a Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol. Isto porque num jogo de apuramento para o Mundial do Brasil, disputado entre Cabo Verde e a Tunísia, um dos jogadores esteve a jogar em campo irregularmente. Por causa disso, Cabo Verde perdeu o primeiro lugar para a Tunísia e o direito de participar no "play-off" final africano para o Mundial do Brasil. “Não faz sentido como é que o próprio presidente da federação não sabia desta irregularidade. E depois disto acontecer, ele falou em público mas nunca deu as explicações certas. E é importante enquanto artista denunciar estas situações. É um dever”. Um dia, Nelson espera oferecer um “Senhor Blá Blá” a um líder do ADR.

O ano seguinte, o ano do referendo - onde o "não" ao direito de voto dos imigrantes nas legislativas venceu de forma esmagadora - é um período que Nelson não gosta de recordar. Durante meses, ouviu “comentários horríveis” contra os estrangeiros. Deixou mesmo de entrar nos cafés. “Os comentários dos luxemburgueses eram sempre os mesmos: “Se damos o direito de voto aos estrangeiros, daqui a pouco são eles que nos vão dominar’; ‘Os ministros vão-se chamar ‘Dos Santos’ e ‘Ferreira’, e não pode ser’; ‘Já somos uma minoria no nosso próprio país’”. Às vezes pergunto-me se este referendo não separou o país. Tenho a impressão que sim. Mas este país tem de ser construído em conjunto. O privilégio não pode ser só para uns e os outros ficarem com as migalhas”.

Mas, para o artista luxemburguês de origem cabo-verdiana a mentalidade já está a mudar. “Quando estou no computador, vejo os nomes das pessoas que trabalham na função pública e encontro nomes mais exóticos e apelidos como ‘Dos Santos’ e ‘Ferreira’”. E isso é uma prova de que a mentalidade está a evoluir. Começamos a ter imigrantes ou filhos de imigrantes em lugares de poder”, diz. “As coisas mudam, mas demoram o seu tempo”.

Em junho, a galeria “Espace H2O”, em Differdange, vai acolher uma exposição retrospetiva da obra do artista dos últimos vinte anos. No dia da inauguração, 18 de junho, dois músicos – um cabo-verdiano e um luxemburguês de origem italiana – vão tocar juntos pela primeira vez, de forma a unir as duas culturas. “É para mostrar que isso funciona, a junção de duas culturas”, diz Nelson. “Na arte não há fronteiras, e na vida também não devia haver”.