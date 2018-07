Depois dos empates do F91 Dudelange (Liga dos Campeões) e do Fola respetivamente frente ao Videoton, na terça-feira, a uma bola, e contra o FC Pristina, sem golos, na quarta-feira, esta quinta feira, o Niederkorn foi vencer os azeris do Gabala por dois golos sem resposta, enquanto o Racing perdeu em casa, pelo mesmo score, frente aos romenos do Viitorul Constanta, comandados pelo 'mago' Gheorghe Hagi.

Sortes diferentes para equipas luxemburguesas na Liga Europa

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ Depois dos empates do F91 Dudelange (Liga dos Campeões) e do Fola respetivamente frente ao Videoton, na terça-feira, a uma bola, e contra o FC Pristina, sem golos, na quarta-feira, esta quinta feira, o Niederkorn foi vencer os azeris do Gabala por dois golos sem resposta, enquanto o Racing perdeu em casa, pelo mesmo score, frente aos romenos do Viitorul Constanta, comandados pelo 'mago' Gheorghe Hagi.

A vitória fora do Progrès Niederkorn foi o melhor resultado de todas as formações grã-ducais, já que foi obtida fora de casa frente a um adversário acessível para os comandados de Paolo Amodio. O lusodescendente Mayron de Almeida e Olivier Thill marcaram os golos num jogo que acabou por se tornar relativamente fácil.

No estádio Josy Barthel, na capital, o Racing não conseguiu contrariar o melhor futebol da formação romena que marcou um golo em cada parte do encontro e conseguiu uma vantagem confortável para o encontro da segunda mão, na Roménia, dentro de uma semana.



