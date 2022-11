Apesar da crise e do aumento dos preços, 79% dos inquiridos declaram estar numa boa situação financeira.

Sondagem. Residentes no Luxemburgo confiam no Governo

Susy MARTINS Apesar da crise e do aumento dos preços, 79% dos inquiridos declaram estar numa boa situação financeira.

A maioria da população residente no Luxemburgo (51%) diz-se favorável a um teto máximo da indexação salarial para fazer face à inflação. Este é um dos resultados da segunda parte da sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS/Ilres para o Luxemburger Wort e a RTL. Um inquérito realizado entre 7 e 14 de novembro.

Apesar da crise e do aumento dos preços, 79% dos sondados declaram estar numa boa situação financeira. Em contrapartida, para 18% a situação considerada como má.

No entanto, relativamente às finanças, 37% da população respondeu que sentia uma degradação na sua situação, nos últimos seis meses, sendo que 43% afirmaram ter de “apertar o cinto”.

É sobretudo no orçamento das férias, ou do consumo de energia, saídas a restaurantes ou cafés que as pessoas tentam limitar as despesas. Mas como remediar a esta situação? Para 71% dos sondados deveria ser criado um imposto sobre os lucros dos produtores de energia. Em segundo lugar, surge a adaptação da tabela fiscal à inflação (70%).

E em terceiro, uma isenção fiscal para os pequenos e médios salários (67%).Uma pequena maioria da população residente no Luxemburgo (51%) diz-se favorável a um teto máximo da indexação salarial para fazer face à inflação. Já 35% demonstram-se contra essa ideia.

Note-se que as diferentes crises não abalaram a confiança que os residentes têm no Governo luxemburguês. Segundo a sondagem, 55% dizem ter confiança. Há seis meses, a percentagem era de 51%.(Susy)

