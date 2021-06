O relaxamento das medidas sanitárias faz com que os residentes tenham uma perceção mais otimista sobre a atuação do Executivo durante a pandemia.

Sondagem

Residentes do Luxemburgo a favor do alívio das restrições sanitárias

Susy MARTINS O relaxamento das medidas sanitárias faz com que os residentes tenham uma perceção mais otimista sobre a atuação do Executivo durante a pandemia.

Enquanto no mês de novembro do ano passado, 63% da população achava que o Governo estava a realizar um bom trabalho. Essa taxa subiu agora para 85%, havendo assim uma larga maioria que aprova as decisões tomadas pela coligação governamental (DP-LSAP-Déi Gréng). É o que revela a sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS/Ilres a pedido dos grupos editoriais Wort e da RTL.

Sem surpresas, o levantamento do recolher obrigatório, a possibilidade de poder acolher até dez hóspedes em casa, ou ainda a possibilidade de assistir a certos eventos culturais ou desportivos, faz com que 66% dos inquiridos digam que o Executivo está no bom caminho.

A habitação continua a ser a principal preocupação dos residentes do Luxemburgo, e isso apesar da crise sanitária. Para 81% dos sondados encontrar um alojamento a preço acessível é a sua maior preocupação, a que se segue o aumento do tráfego rodoviário (62%) e o futuro das crianças (59%).



