Sondagem. Quase metade dos residentes tenciona ir de férias, “se a situação o permitir”

Diana ALVES Quase 50% das pessoas inquiridas ainda tenciona passar férias noutro país, se o contexto o permitir.

Uma sondagem Quest sobre o impacto da crise pandémica no Luxemburgo diz que os efeitos no setor do turismo serão “gigantescos”, com uma queda substancial ao nível das viagens. Mesmo assim, quase metade dos inquiridos ainda não afastou a hipótese de ir de férias.

O inquérito, no qual participaram 800 pessoas, mostra que pelo menos 15% dos inquiridos já não vão passar férias noutro país, como tinham planeado. Desses, cerca de 10% dizem que tinham planos para ir para o estrangeiro mas que vão optar por ficar no país, ao passo que os restantes 5% indicam que as suas reservas foram, ou vão ser, canceladas. A estes vêm ainda juntar-se 25% de indecisos.

Feitas as contas, 40% dos inquiridos poderão não ir de férias, algo que leva o instituto Quest a concluir que os efeitos da crise nas empresas do ramo do turismo serão “gigantescos”. Mesmo assim, 49% das pessoas inquiridas ainda tenciona passar férias noutro país, se o contexto o permitir.

Note-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (STATEC), mais de dois terços da população tem por hábito fazer pelo menos uma viagem de lazer por ano, com mais de metade a optar por se deslocar de avião. Um dos setores mais afetados pela crise atual. A sondagem Quest inquiriu 800 residentes – 400 mulheres e 400 homens – com mais de 18 anos, entre os dias 14 e 17 de abril. Foram sondados 417 luxemburgueses e 383 estrangeiros.



