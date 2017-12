O partido cristão-social (CSV) ganharia um deputado aos liberais do DP na circunscrição do Centro se as legislativas fossem agora. De acordo com a sondagem Politmonitor publicada hoje, o CSV ficaria com 9 dos 21 deputados quando comparado com as eleições de 2013.



O CSV é o partido que mais sobe nesta sondagem, registando 39,7%, mais 4,4% do que em 2013. Já o DP regista a maior queda, descendo dos 25% em 2013 para os 20,5%.



Feitas as contas, o CSV sairia agora vencedor na circunscrição Centro com 9 deputados, seguido pelo DP com 5. O LSAP conseguiria 3 (12.5%), os Verdes 2 (11.4%) e o déi Lénk (6.2%) e ADR (5.3%) um deputado cada.

Em 2013 os cristãos-sociais elegeram 8 deputados, o DP 6, o LSAP 3, os Verdes 2, déi Lénk 1 e ADR também 1.

Comparativamente à ultima sondagem do mês de maio, os papeis invertem-se, ou seja, o DP ganha um deputado ao CSV. Em maio, o CSV registava 10 deputados e o DP 4. Agora o CSV cairia para 9 e o DP subiria para 5 assentos.

Quanto aos outros partidos, não há mudanças.

A sondagem Politmonitor para a circunscrição Norte foi realizada entre fim de maio e fim de novembro de 2017. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 1.393 pessoas com mais de 18 anos.

Henrique de Burgo

